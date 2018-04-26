Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarına 19 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'de son bir haftada, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 63 ayrı operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 19'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi...

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarına 19 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'de son bir haftada, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 63 ayrı operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik son bir hafta içinde 63 operasyon düzenledi. Konak, Karabağlar, Bayraklı, Buca, Karşıyaka ve Bornova'da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı, 45 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise satışa hazır halde 623 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 80 uyuşturucu hap, 140 gram kokain, 3 bin 20 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 lira, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 tabanca şarjörü, 29 tabanca fişeği, 8 tüfek fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 19'u tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314