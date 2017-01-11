İzmir'deki terör saldırısını TAK üstlendi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR Bayraklı Adliyesi'ne yönelik yapılan ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu, 9 kişinin de yaralandığı terör saldırısını, PKK terör örgütünün şehirlerde eylem yapan uzantısı TAK üstlendi. Bu arada İzmir'de, adliye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Geçen perşembe günü Bayraklı Adliyesi'ne saldırı için gelen iki terörist, hakim ve savcıların otoparkının bulunduğu alana girmek istedi. Burada görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle çatışarak, içeriye girmelerine izin vermedi. Otomobildeki bombayı uzaktan infilak ettiren teröristlerden birisini öldüren Fethi Sekin, kurşunu bitince diğer teröristin arkadan ateş açması sonucu şehit oldu. Güvenlik güçleri bu teröristi de ölü ele geçirdi. Aynı saldırıda, camdan olayları izleyen mübaşir Musa Can da şehit oldu. 9 kişi yaralandı.

Saldırıda teröristlerin planını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile Musa Can'ın adları yaşatılması için birçok yere verildi.

23 GÖZALTI

Saldırı sonrasında terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de operasyon yaptı. Aralarında adliye çalışanlarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sorgularının sürdüğü açıklandı. Bu kişilerin ifadelerinden sonra gözaltına alınanlarının sayısının artabileceği belirtildi.

Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda da gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. Bu arada adliyeye yönelik hain saldırıyı da daha önce İstanbul ve Kayseri'deki saldırılarda olduğu gibi PKK terör örgütü uzantısı TAK üstlendi. PKK'ya yakın internet sitelerinde yer alan TAK açıklamasında, saldırıyı kendilerine bağlı bir grup tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

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