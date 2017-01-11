Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Cami avlusunda tente çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
Ünlü tekstilci tente faciasında öldü

İzmir'deki terör saldırısını TAK üstlendi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR Bayraklı Adliyesi'ne yönelik yapılan ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu, 9 kişinin de yaralandığı terör saldırısını, PKK terör örgütünün şehirlerde eylem yapan uzantısı TAK...

İzmir'deki terör saldırısını TAK üstlendi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR Bayraklı Adliyesi'ne yönelik yapılan ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu, 9 kişinin de yaralandığı terör saldırısını, PKK terör örgütünün şehirlerde eylem yapan uzantısı TAK üstlendi. Bu arada İzmir'de, adliye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.
Geçen perşembe günü Bayraklı Adliyesi'ne saldırı için gelen iki terörist, hakim ve savcıların otoparkının bulunduğu alana girmek istedi. Burada görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle çatışarak, içeriye girmelerine izin vermedi. Otomobildeki bombayı uzaktan infilak ettiren teröristlerden birisini öldüren Fethi Sekin, kurşunu bitince diğer teröristin arkadan ateş açması sonucu şehit oldu. Güvenlik güçleri bu teröristi de ölü ele geçirdi. Aynı saldırıda, camdan olayları izleyen mübaşir Musa Can da şehit oldu. 9 kişi yaralandı.
Saldırıda teröristlerin planını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile Musa Can'ın adları yaşatılması için birçok yere verildi.
23 GÖZALTI 
Saldırı sonrasında terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de operasyon yaptı. Aralarında adliye çalışanlarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sorgularının sürdüğü açıklandı. Bu kişilerin ifadelerinden sonra gözaltına alınanlarının sayısının artabileceği belirtildi.
Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda da gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. Bu arada adliyeye yönelik hain saldırıyı da daha önce İstanbul ve Kayseri'deki saldırılarda olduğu gibi PKK terör örgütü uzantısı TAK üstlendi. PKK'ya yakın internet sitelerinde yer alan TAK açıklamasında, saldırıyı kendilerine bağlı bir grup tarafından yapıldığı ileri sürüldü. 

FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55