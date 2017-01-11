İzmir'deki terör saldırısını TAK üstlendi (2)

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişiyi gözaltına aldı. Devam eden soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha dün sabah saatlerinde adreslerine ve adliyede çalıştıkları birimlere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan adliye çalışanlarından G.K. serbest bırakıldı. Serbest bırakılan G.K.'nın, kendisine ait aracı satmak için ilan verdiği, İzmir adliyesine yönelik saldırıda bulunan teröristlere iki otomobil satın alarak teslim eden, ardından yurt dışına kaçan kişinin de bu ilan üzerine cep telefonundan aradığı öğrenildi. G.K.'nın bu yüzden gözaltına alındığı, olayla ilgisinin bulunmadığı anlaşılınca, emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi.

Gözaltında olan toplam 22 kişi arasındaki adliye çalışanlarından birinin Adli Emanet Bürosu'nda çalıştığı, diğerleri arasında bir emekli müdür ile mahkeme yazıişleri müdürünün de bulunduğu öğrenildi.

SAVCI SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Adliyede görevli bir savcının patlamanın olduğu kulübe yakınında bulunan aracının anahtarını şehit düşen polis memuru Fetih Sekin’den almak için yürümeye başladığı, kulübeye yaklaştığı sırada patlamanın olmasıyla kendisini yere attığı ve ölümden saniyelerle kurtulduğu belirtildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli savcının patlama ve silah seslerinin duyulmasının ardından, beylik tabancasını alıp olay yerine geldiği, ancak çatışmaya girmediği ortaya çıktı.

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () -

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