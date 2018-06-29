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İzmir'deki seçim kutlamalarında 'terör' propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, HDP'nin seçim kutlamaları sırasında havaya silahla ateş ederek terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin...

İzmir'deki seçim kutlamalarında 'terör' propagandası yapan 2 kişi tutuklandı
İZMİR'in Menemen ilçesinde, HDP'nin seçim kutlamaları sırasında havaya silahla ateş ederek terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
24 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı geçmesinin ardından silahla havaya ateş açarak kutlama yapan ve PKK/KCK lehine slogan attıkları ileri sürülen 10 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltını alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi. İfadelerin alınmak üzere emniyete götürülen 10 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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