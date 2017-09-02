İzmir'deki saldırıyı o örgüt üstlendi

İZMİR, () - İZMİR'in Buca İlçesi'nde, geçen Perşembe günü cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıyı, Halkların Birleşik Devrimci Hareketi isimli terör örgütü üstlendi.
Buca'da geçen Perşembe günü, çöp kutusuna yerleştirilen el yapımı patlayıcı cezaevi personelini taşıyan servisin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Saldırıyı 'Halkların Birleşik Devrimci Hareketi' adlı terör örgütü üstlendi.
İZMİR, () - İZMİR'in Buca İlçesi'nde, geçen Perşembe günü cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıyı, Halkların Birleşik Devrimci Hareketi isimli terör örgütü üstlendi.