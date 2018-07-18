İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, yol kenarında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bayındır'ın kırsal Lütuflar Mahallesi yakınlarında yol kenarında, dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin bölgedeki ormanlık alana sıçraması sonucu yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Çanakkale, Antalya, Muğla, Aydın ve Balıkesir'den gelen takviye ekipler havadan ve karadan 10 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz ve 10 dozerle müdahale etti. Yangın bugün sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.