Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

İzmir'deki kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İZMİR'in Balçova ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden, Alper Korkmaz'ın (38) ardından, Cemal Kılınç (37) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay,...

İzmir'deki kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi
İZMİR'in Balçova ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden, Alper Korkmaz'ın (38) ardından, Cemal Kılınç (37) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Bahçelerarası Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, trafikte karşılaştı. Otomobillerinden inen iki grup arasındaki tartışma büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçakların kullandığı kavgada, her iki gruptan Düzgün Korkmaz (29), Alper Korkmaz, Cemal Kılınç ve Remzi Kılınç (27) çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Alper Korkmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cemal Kılınç ise dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralanın tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, yaralıların hastaneye gelen yakınları arasında da kavga çıkmış, polis ekipleri, iki grubun yakınlarını müdahale ederek ayırmıştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314