İzmir'deki FETÖ/PDY operasyonuna 6 tutuklama

İZMİR, () - İZMİR'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 57 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 12 Mayıs sabahı FETÖ/PDY'ye yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bazı işadamları ve çalışanların örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda, 57 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin, 3'ü de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 29'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 1 kişinin de emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.