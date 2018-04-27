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İzmir'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Aralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) eski İzmir İl Başkanı İ.G.'nin de bulunduğu 8 şüpheli ise serbest kaldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, geçen 20 Nisan'da örgütün deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında farklı meslek gruplarından 19 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonda, aralarında BBP İzmireski  İl Başkanı İ.G.'nin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilirken, yapılan aramalarda belge ve bilgisayarlara da el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, aralarında eski İ.G.'nin de bulunduğu 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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