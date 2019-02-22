İzmir'deki bombalı saldırıların sanığına ceza yağdı

İZMİR'de, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binası, MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı saldırı düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç (23), ağırlaştırılmış ömür boyu ve 41 yıl 6 ay hapis cezası ile 18 bin TL para cezasına çarptırıldı.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binasına, 2015 yılında ses bombasıyla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Daha sonra MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne yine ses bombalı saldırıda bulunuldu. Bu saldırıda da iki binada hasar meydana geldi. Buca'da ise devriye görevi yapan polis ekibine ateş açıldı. Polis memurları, aracın kırılan camlarının isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı. Soruşturma kapsamında, saldırıları gerçekleştirdiği iddiasıyla terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç, elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, tabanca ve el bombasıyla yakalandı. Gözaltına alınan Aytaç'a yardım ettiği tespit edilen bir kişi ise kaçarak, izini kaybettirdi. Tutuklanan Deniz Aytaç hakkında, ömür boyu hapis ve 30 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 25 Ocak'ta görülen davanın son duruşmasında, yargılamanın sona erdiği ve uzun süren savunmalar nedeniyle kararın sonraki celse açıklanacağı belirtildi.

Kararın açıklandığı bugünkü duruşmaya tutuklu sanık Deniz Aytaç ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Aytaç'a 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'sahtecilik' suçundan 3 yıl, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçunun birden fazla tekrarlanmasından dolayı 10 yıl 6 ay hapis ile 18 bin TL adli para cezası, iki polisi öldürmeye teşebbüsten, her biri için 14 yıldan 28 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 41 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık Deniz Aytaç, bir diğer polisi öldürmeye teşebbüsten ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık hakkında ayrıca 'terör örgütüne üye olmak' suçundan karara yer olmadığına hükmetti.



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