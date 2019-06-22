İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale (2)

16 GÖZALTI
İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen, ancak biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİ bireylerden 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Davut CAN/İZMİR, ()
16 GÖZALTI İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen, ancak biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİ bireylerden 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Davut CAN/İZMİR, ()
22 Haziran 2019 Cumartesi 21:09
16 GÖZALTI
İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen, ancak biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİ bireylerden 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Davut CAN/İZMİR, ()
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