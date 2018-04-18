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İzmir'de vincin çarptığı yaya üst geçidi, metro hattının üzerine çöktü (2)

VİNÇ OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI İzmir'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü. Olayın ardından vinç operatörü İlker...

İzmir'de vincin çarptığı yaya üst geçidi, metro hattının üzerine çöktü (2)

VİNÇ OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
İzmir'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü. Olayın ardından vinç operatörü İlker Burgaz (33) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, metro seferlerinin durması nedeniyle kent içi ulaşımda bir aksama yaşanmaması için, Sanayi Durağı'ndan Evka 3 yönüne ek otobüs seferi koydu. Ayrıca, yol kenarındaki bazı ağaçlar, köprüden düşen parçalar nedeniyle devrildi.
DAHA ÖNCE HATTA KONTEYNER DEVRİLMİŞTİ
İzmir Metrosu'nun Bornova Bölge İstasyonu'nda da 8 Ocak 2016 tarihinde de bir kaza meydana gelmişti. Bir lojistik firmasının depolama alanındaki çalışma sırasında, forkliftle kaldırılarak üst üste istiflenmek istenen konteynerlerden biri, bitişikteki metro hattının koruma duvarını yıkıp, rayların üzerine devrilmişti. Bu sırada istasyona girmekte olan trenin, aynı zamanda çekicisi olan, içinde 30 yolcu bulunan ilk vagonu, konteynere çarparak yan yatmış, kazada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Davut CAN/İZMİR, ()

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