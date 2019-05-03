İzmir'de uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.G.'nin evinde, 905 gram toz kokain ile tek kullanımlık hazırlanan 1907 parça toz ve taş kokain ele geçirildi. M.G., gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir'de yaşayan M.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, dün M.G.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 905 gram toz kokain ile tek kullanımlık hazırlanan 1907 parça toz ve taş kokain ele geçirildi. M.G., gözaltına alınırken, onunla irtibatlı olan başka kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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