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İzmir'de tur otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, bir kamyonet ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk da ağır yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü...

İzmir'de tur otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, bir kamyonet ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk da ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü Mevkii'nde meydana geldi. İzmir'den Edremit yönüne giden Bülent Karabulut (45) yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Menderes Husu (55) yönetimindeki 45 TG 971 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralıları çıkarttı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Bülent Karabulut ve eşi Ebru Karabulut'un (39) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Karabulut çiftinin çocukları 8 yaşındaki Ege Karabulut, 14 yaşındaki Cansu Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut'un ise Bergama Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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