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İzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadı

İZMİR'de, Halkapınar- Üçkuyular arasında sefer yapan tramvay, Kültürpark istasyonuna girdiği sırada, elektrik bağlantılarından biri koptu. Yolcular, istasyonda tramvaydan inmek zorunda kaldı. Halkapınar'dan Üçkuyular'a gitmek için yola...

İzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadı
İZMİR'de, Halkapınar- Üçkuyular arasında sefer yapan tramvay, Kültürpark istasyonuna girdiği sırada, elektrik bağlantılarından biri koptu. Yolcular, istasyonda tramvaydan inmek zorunda kaldı.
Halkapınar'dan Üçkuyular'a gitmek için yola çıkan tramvay, Çankaya'da bulunan Kültürpark istasyonuna geldiği sırada, elektrik bağlantılarından biri koptu. Burada yolcularını indirmek zorunda kalan sürücü, "Teknik bir arızadan dolayı Halkapınar ve Konak arası sefer yapılamamaktadır" anonsları ile istasyonda bekleyen yolcuları uyardı. İstasyona tam olarak giremeyen tramvay, araçların geçişlerini de kısmen engelledi. Yolcu otobüslerinden bazıları, güçlükle geçebildi. Arıza nedeniyle Halkapınar-Üçkuyular arasındaki tramvay seferleri aksadı. Yaşanan teknik sorun nedeniyle, Üçkuyular'dan gelen tramvay, Halkapınar'a gidemedi. Seferler, Konak'ta son buldu. Teknik arızanın giderilmesine çalışıldığı belirtildi.

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