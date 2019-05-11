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İzmir'de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ömer Altuntabaklı (39), hayatını kaybetti. Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Cengizhan yol ayrımında meydana geldi. Karşıyaka istikametinden Bayraklı...

İzmir'de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ömer Altuntabaklı (39), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Cengizhan yol ayrımında meydana geldi. Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne giden Ömer Altuntabaklı yönetimindeki 34 CAE 235 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AP 7005 plakalı TIR'ın 09 CFG 59 plakalı beton blok yüklü dorsesine, ardından da bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil tekrar TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Altuntabaklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Ömer Altuntabaklı'nın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR'da bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

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