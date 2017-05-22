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İzmir'de terör örgütü PKK operasyonuna 6 tutuklama  

İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden, 6'sı tutuklandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün, terör örgütü PKK'ya yardım ve...

İzmir'de terör örgütü PKK operasyonuna 6 tutuklama  

İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden, 6'sı tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık edip, örgütün propagandasını yaptığı ve örgütü övücü söylemlerde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman, 2 terörist fotoğrafı, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, 3 tablet bilgisayar, 21 cep telefonu, 7 hard disk, 16 SIM kart, 8 taşınabilir bellek, 1 kamera, 4 kamera kaseti ve 35 CD ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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