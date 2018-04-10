İzmir'de terör operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan geçen 4 Nisan'da örgütün propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Motosikletli Yunus Timleri de yaptıkları uygulamalarda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.