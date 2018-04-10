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İzmir'de terör operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u sevk edildiği adliyede tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü...

İzmir'de terör operasyonunda 10 kişi tutuklandı
İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan geçen 4 Nisan'da örgütün propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Motosikletli Yunus Timleri de yaptıkları uygulamalarda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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