İzmir'de terör operasyonu

İZMİR'de, polisin sol terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah kent genelinde sol terör örgütleri DHKP-C, MLKP, DKP/BÖG'e yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi oldukları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda örgütsel yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.



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