İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'de, polisin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen yangında 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında Nevruz kutlamaları öncesi yakalama kararı çıkarttı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik kent merkezi ve Aliağa ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital deliller ele geçirildi.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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