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İzmir'de tek katlı ev, çıkan yangında harabeye döndü (2) Yeniden

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir evde çıkan yangında, piknik tüpü büyük bir gürültüyle patlarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.  Yangın, saat 22.00 sıralarında Ergene Mahallesi 461/1 Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Ali...

İzmir'de tek katlı ev, çıkan yangında harabeye döndü (2) Yeniden
İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir evde çıkan yangında, piknik tüpü büyük bir gürültüyle patlarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 
Yangın, saat 22.00 sıralarında Ergene Mahallesi 461/1 Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Ali Sarı'ya ait olduğu öğrenilen evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevlerin arasında kalan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sesini duyan çevredekiler evlerinden çıktıklarında alevleri görerek durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, ev ise  kullanılamaz hale geldi. 
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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