İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını

İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve orman işçisi ile müdahale etti. Bölgenin geniş bir ormanlık alan olması ve Karagöl Tabiat Parkı’nın bulunması nedeni ile ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor.