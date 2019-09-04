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İzmir'de şüpheli çanta kontrollü patlatıldı
İZMİR, ()- İZMİR'in Alsancak semti, Liman Caddesi'nde kaldırıma bırakılan sırt çantası, tedirginlik yarattı. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatılan çanta boş çıktı. Alsancak Garı karşısında bulunan kaldırıma...
GÜVENLİK 04.09.2019, 13:34
İZMİR, ()- İZMİR'in Alsancak semti, Liman Caddesi'nde kaldırıma bırakılan sırt çantası, tedirginlik yarattı. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatılan çanta boş çıktı.
Alsancak Garı karşısında bulunan kaldırıma bırakılan siyah renkli sırt çantası, çevredekiler tarafından fark edilince, polis ekiplerine bilgi verildi. Gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, gar karşısındaki yolu trafiğe kapattı. Çağırılan bomba imha ekipleri, çantayı kontrollü olarak patlattı. Çantanın boş çıkmasıyla herkes rahat bir nefes alırken, yol da yeniden trafiğe açıldı.
Çantayı kimin bıraktığının araştırıldığı belirtildi.
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