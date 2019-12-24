İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde, maskeli ve silahlı, 1'i kadın 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Ufuk Atçı'yı tabancayla yaralayıp 1,5 kilo altını alarak kaçtı. Soygun sırasında...
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde, maskeli ve silahlı, 1'i kadın 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Ufuk Atçı'yı tabancayla yaralayıp 1,5 kilo altını alarak kaçtı. Soygun sırasında alışveriş yaptığı yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da vurulup, yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Gediz Mahallesi 682 Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli, 1'i kadın 3 kişi, tabancalarını çekip Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular, kendilerine direnen iş yeri sahibi Atçı'ya ateş edip yaraladı. Silah seslerini duyup yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da kurşunun hedefi oldu.
Soyguncular yaklaşık 1,5 kilo altına alarak kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşkallerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10