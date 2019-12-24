İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde, maskeli ve silahlı, 1'i kadın 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Ufuk Atçı'yı tabancayla yaralayıp 1,5 kilo altını alarak kaçtı. Soygun sırasında alışveriş yaptığı yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da vurulup, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Gediz Mahallesi 682 Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli, 1'i kadın 3 kişi, tabancalarını çekip Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular, kendilerine direnen iş yeri sahibi Atçı'ya ateş edip yaraladı. Silah seslerini duyup yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da kurşunun hedefi oldu.

Soyguncular yaklaşık 1,5 kilo altına alarak kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşkallerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.



