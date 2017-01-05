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İzmir'de şehit olan zabıt katibinin kız kardeşi fenalık geçirdi

Çatışmada şehit olan zabıt katibi Musa Can'ın kız kardeşi adliyeye gelerek, görevli polislere "Ağabeyimden haber alamıyoruz. Onu merak ettim" diye sordu.

İzmir'de şehit olan zabıt katibinin kız kardeşi fenalık geçirdi

ZABIT KATİBİNİN KIZ KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çatışmada şehit olan zabıt katibi Musa Can'ın kız kardeşi adliyeye gelerek, görevli polislere "Ağabeyimden haber alamıyoruz. Onu merak ettim" diye sordu. Polislerin "Başınız sağ olsun" demesi üzerine şehidin kız kardeşi sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye götürüldü. Patlamada zarar gören araçlar, çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. 

ACI HABER BABASINA SÖYLENMEDİ

İzmir Adliyesi'deki terör saldırısında çatışmaya girdiği bir teröristi öldüren ve kendisi de şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin'in dün (çarşamba) Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji servisinde ameliyat olduğu öğrenildi. Baba Sekin'in, halen hastanede gözetim altında tutulduğu ve oğlunun şehit olduğu haberinin henüz kendisine verilmediği bildirildi.


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