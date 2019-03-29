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İzmir'de, seçim günü için 10 bin emniyet görevlisi hazır

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce yerel seçimin yapılacağı 31 Mart Pazar günü, kent genelinde olumsuzluk olmaması ve seçim güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 10 bin emniyet görevlisiyle tüm hazırlıklar tamamlandı....

İzmir'de, seçim günü için 10 bin emniyet görevlisi hazır

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce yerel seçimin yapılacağı 31 Mart Pazar günü, kent genelinde olumsuzluk olmaması ve seçim güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 10 bin emniyet görevlisiyle tüm hazırlıklar tamamlandı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir genelinde, sorumluluk alanlarında hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde bir süredir planlanan hazırlıklar tamamlandı. Buna göre, yaklaşık 10 bin polis ve bekçinin görev alacağı seçim günü, oy kullanılan yerlerin güvenliği sağlanacak. Bu alanlardaki olası olumsuzluklara müdahale için de sandık görevlilerinin talep etmesi durumunda hazır beklenecek. Gün boyu oy kullanılan 10 bin 133 noktada sürdürülecek önlemlerin yanı sıra sayım sonrasında sandık görevlilerinin oy çuvallarını il ve ilçe seçim kurullarına güvenli teslim etmesi için de görev yapılacak. Ayrıca seçim yasaklarının başlamasıyla kent genelindeki eğlence mekanlarında, içki satışı yapılan noktalarda ve ana arterlerde de denetimler kesintisiz sürdürülecek.
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, milli iradenin sandığa güvenle yansıması için kent genelinde, sorumluluk alanlarındaki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

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