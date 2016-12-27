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İzmir'de sahte içki operasyonu

İZMİR'in Konak İlçesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki, çok sayıda boş içki şişesi ve içki yapımında kullanılan 9 bidon etil alkol ele geçirdi....

İzmir'de sahte içki operasyonu
İZMİR'in Konak İlçesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki, çok sayıda boş içki şişesi ve içki yapımında kullanılan 9 bidon etil alkol ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte içki imalatı yapıldığına dair aldıkları  ihbar üzerine dün akşam 2692'nci Sokak'ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 400 litre sahte rakı, 25 litre votka, 1200 boş içki şişesi ve çok sayıda sahte bandrol ile içki yapımında kullanılan 9 bidon etil alkol ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 40 yaşındaki Feyzullah Ergun, ifadesi alınmak üzere Gültepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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