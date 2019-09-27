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İzmir'de sahte içki operasyonu
İZMİR'in Bornova ilçesinde, imalathaneye dönüştürülen bir eve yapılan operasyonda, 400 kilogram sahte rakı, votka ve viski ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahalllesi'ndeki bir...
GÜVENLİK 27.09.2019, 12:03
İZMİR'in Bornova ilçesinde, imalathaneye dönüştürülen bir eve yapılan operasyonda, 400 kilogram sahte rakı, votka ve viski ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahalllesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 400 kilogram sahte rakı, votka ve viski ile plastik tanklarda 520 litre çeşitli türlerde içki, 1000 boş şişe, çok sayıda sahte TAPDK bandrolü ve 15 bin şişe etiketi ele geçirdi. Gözaltına alınan Yalçın D. ve Nadir A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahalllesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 400 kilogram sahte rakı, votka ve viski ile plastik tanklarda 520 litre çeşitli türlerde içki, 1000 boş şişe, çok sayıda sahte TAPDK bandrolü ve 15 bin şişe etiketi ele geçirdi. Gözaltına alınan Yalçın D. ve Nadir A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.
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