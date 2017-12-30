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İzmir'de sahte içki imalathanesi kuran şüpheli tutuklandı

İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı ilçesinde sahte alkollü içki üretimi için 3 bin metrekarelik tesis kurduğu belirlenerek gözaltına alınan 53 yaşındaki M.K.K., tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele...

İzmir'de sahte içki imalathanesi kuran şüpheli tutuklandı

İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı ilçesinde sahte alkollü içki üretimi için 3 bin metrekarelik tesis kurduğu belirlenerek gözaltına alınan 53 yaşındaki M.K.K., tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Çapak Mahallesi'ndeki depoya düzenlediği operasyonda, sahte alkollü içki imalathanesi ile karşılaştı. Yapılan incelemede 9 ton sahte alkollü içki üretildiği, ele geçirilen hammadde ve malzemelerle bunun yaklaşık 2 katı üretim yapılabileceği tespit edildi. Depoda, 8 litre anason, 100 litre karamel, 2 milyon 100 bin etiket, 200 bin sahte bandrol, 130 bin boş şişe, 207 bin şişe kapağı, 100 bin boş koli, 10'ar tonluk 7 su tankı, kapak boyama, bandrol yapıştırma, kapak basma makineleri, alkolmetre, yoğunluk ölçer, elektrikli forklift ve 6 sanayi tüpü bulundu. Yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu imalathaneye yapılan operasyonda M.K.K. da gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen M.K.K., Gaziantep'te tekstil işiyle uğraşırken iflas ettiğini, işsiz olduğunu, geçimini çocuklarının yardımıyla sağladığını, 3 yıl önce geldiği İzmir'de arkadaşlarının önerisiyle içki üretimine başladığını söyledi. Torbalı'daki depoyu aylık 7 bin 500 liraya gıda toptancılığı yapacağını belirterek kiraladığını ifade eden M.K.K., içki imalatı için ilk olarak Basmane'de tanıştığı bir kişiden 12 bin 500 koli satın aldığını, şişe, alkol, etiket, bandrol ve tank da temin ettiğini belirtti.
İçki imalatını tek başına gerçekleştirdiğini, tesiste sadece deneme amaçlı üretim yaptığını, sahte içkileri yılbaşından sonra piyasaya sürmeyi düşündüğünü, ortağı ya da çalışanının olmadığını ileri süren M.K.K.'nın, "Bu eylemin suç olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim, yapmazdım. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım" dediği belirtildi.
M.K.K.'nin ayrıca aynı suçtan 2011 yılında Gaziantep'te, 2012 yılında da İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandığı ve kısa süre cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

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