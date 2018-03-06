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İzmir'de polislere bıçaklı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik sorgulaması yaptığı sırada yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan'ın bıçaklı saldırısında şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in (47) İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki...

İzmir'de polislere bıçaklı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik sorgulaması yaptığı sırada yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan'ın bıçaklı saldırısında şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in (47) İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'na gelen şehit polisin eşi Aysun Çelik, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan Çelik'e, eşinin meslektaşları destek oldu.
İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Bornova Asayiş Ekipler Amirliği'nde 10 yıldır görev yapan şehit polis memuru için İzmir Valiliği önünde bugün saat 15.00'te tören düzenlenecek. Ardından, evli ve iki çocuk babası şehidin cenazesi, Bornova'daki Hacı Neriman Beşer Camisi'ne getirilecek. İkindide kılınacak cenaze namazının ardından, şehit polis memuru Mehmet Çelik, Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Öte yandan olay sırasında yaralanan bıçaklı saldırgan Serhat Ceyhan'ın sevk edildiği Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığı öğrenildi.
Yaralı polis memuru Osman Çoban'ın tedavisinin ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()

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