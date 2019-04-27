İzmir'de piknik yolunda kaza: 4'ü çocuk 7 ölü, 1 yaralı - Yeniden

İZMİR'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte yan yatan hafif ticari araca, başka bir hafif ticari araç, tavan bölümünden çarptı. Kazada, yan yatan ticari araçta bulunan 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü Faruk İşçi ağır yaralandı. Ölenlerin, pikniğe gitmek üzere yola çıktıklarının sanıldığı belirtildi.Kaynaklar Mahallesi girişindeki Kaynaklar Mezarlığı yakınındaki kaza saat saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Buca'dan Kaynaklar yönünü giden 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan araç, karşı şeride geçip yan yattı. Bu sırada Faruk İşçi yönetimindeki 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araç, yolda yana yatmış haldeki 35 JN 734 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada tavan bölümünden darbe alan araçta bulunan 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Faruk İşçi ise ağır yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan İşçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNDAKaza yerine giden polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İtfaiye ekipleri de cesetleri, sıkıştıkları araçtan çıkardı. Kaza yerindeki ilk tespitlerin yapılmasından sonra 7 kişinin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri ölenlerin içerisinde bulunduğu 35 JN 734 plakalı hafif ticari aracı, ilk araştırmalara göre Turan Kaplan'ın kullandığı bilgisini edindi. Ancak aracı kimin kullandığının parmak izi incelemesinden sonra belirleneceği ifade edildi. Ölenlerin kimliklerinin tespit edilip yakınlarına ulaşılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Araçtan yola saçılan piknik malzemeleri, çocuk emzikleri ve oyuncaklar, görenlerin yüreklerini dağladı. Kazanın, pikniğe giderken meydana geldiğinin sanıldığı belirtildi.

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