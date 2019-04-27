İzmir'de piknik yolunda kaza: 4'ü çocuk 7 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'ndeki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belirlendi. Polisin plaka bilgisinden ailenin yakınlarına ulaşması sonrasında, 35 JN 734 plakalı hafif ticari aracı, kazada ölen Turan Kaplan'ın (38) kullandığı belirlendi. Kazada yaşamını yitiren diğer kişilerin ise Turan Kaplan'ın eşi Evin Kaplan, 7 aylık kızları Zeynep Kaplan ile Asel Kaplan, yeğeni Özgür Kaplan ile kız kardeşi Funda Kaplan ve konuşma engelli kardeşi Ferit Kaplan olduğu belirlendi.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan Turan Kaplan'ın, ailesi ve kardeşleriyle Buca gölet bölgesine pikniğe gittiği öğrenildi. Bazı yakınları Turan Kaplan'ın araç kullanmada acemi olduğunu iddia etti. Bu arada, cenazelerin ailenin vereceği karara göre, İzmir'de ya da memleketleri Batman'da toprağa verileceği belirtildi.



Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, ()

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