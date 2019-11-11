İzmir'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sezgin Turgut, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Alsancak yönünden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen siyah otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sezgin Turgut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Turgut, yola savruldu. Turgut'un yanında karşıya geçen kişi ise otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, kaza çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Sezgin Turgut yolun karşısına geçmeye çalışırken gelen siyah otomobilin çarptığı, Turgut'un çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü. Daha sonra otomobil sürücüsü ve çevredekiler yardım etmek için Turgut'un yanına geliyor.