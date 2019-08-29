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İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
İZMİR'in Menemen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Maltepe Mahallesi mevkiinde...
GÜVENLİK 28.08.2019, 23:47
İZMİR'in Menemen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Maltepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ulukent yönünden Foça istikametine giden Mehmet Yalçın Akdeniz yönetimindeki 06 HJ 797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Akdeniz ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Fikret Hale Gündoğan, Birsen Deniz ve Kerem Bora ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Yalçın Akdeniz, Fikret Hale Gündoğan ve Birsen Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralanan Kerem Bora ise ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bora'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAF LI
Kaza, saat 18.30 sıralarında Maltepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ulukent yönünden Foça istikametine giden Mehmet Yalçın Akdeniz yönetimindeki 06 HJ 797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Akdeniz ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Fikret Hale Gündoğan, Birsen Deniz ve Kerem Bora ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Yalçın Akdeniz, Fikret Hale Gündoğan ve Birsen Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralanan Kerem Bora ise ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bora'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAF LI
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