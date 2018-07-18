İzmir'de orman yakınında yangın (4)

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bayındır ilçesinde, yol kenarında başlayıp şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Söndürülen alanlardaki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Bayındır ilçesinde, yol kenarında başlayıp şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Söndürülen alanlardaki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
18 Temmuz 2018 Çarşamba 00:04
YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bayındır ilçesinde, yol kenarında başlayıp şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Söndürülen alanlardaki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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