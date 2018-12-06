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İzmir'de, okula yiyecek getiren öğrenci ile kantinci karakolluk oldu

İZMİR'deki Karataş Anadolu Lisesi'nin kantinini işleten M.Y., iddiaya göre, dışarıdan yiyecek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı 11'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'yi, tartaklamak istedi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan...

İzmir'de, okula yiyecek getiren öğrenci ile kantinci karakolluk oldu
İZMİR'deki Karataş Anadolu Lisesi'nin kantinini işleten M.Y., iddiaya göre, dışarıdan yiyecek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı 11'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'yi, tartaklamak istedi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan M.Y. de, öğrencinin ailesinin okula gelip kendisini tartakladığını ileri sürdü.
Karataş Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi olan E.Ç., geçen hafta Perşembe günü, iddiaya göre, okul dışından yiyecek getirdiği gerekçesiyle kendisine müdahale eden kantin işletmecisi M.Y. ile tartıştı. Tartışma sırasında kantinci M.Y., öğrenciyi tartaklamak istedi. Hastaneden darp raporu alan ve omuz bölgesinde ekimoz olduğu tespit edilen E.Ç.'nin ailesi, polise giderek M.Y.'den şikayetçi oldu. Bu arada, E.Ç.'nin ailesinin okula gidip tartakladığı öne sürülen M.Y. ise liseden ayrılıp, bir daha dönmedi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Y.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. M.Y. ifadesinde, öğrencinin aile üyelerinin 10 kişiyle okula gelip kendisini tartakladığını, korktuğu için saklandığını söyledi. Kendisi de öğrencinin yakınlarından şikayetçi olan M.Y. hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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