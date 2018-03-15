İzmir'de nevruz öncesi operasyon: 61 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'de, nevruz öncesi, uyuşturucu satıcılarına ve asayiş ile terör olaylarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 1'i asker kaçağı olmak üzere 61 kişi gözaltına alınırken, terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden sorumlu 4 il emniyet müdür yardımcısının koordinesinde, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Coşkun'un idaresinde, nevruz öncesi il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyona katılan 1500 polis, 4 narkotik dedektör köpeğini de kullanarak, daha önce tespit edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı. 2 polis helikopteriyle de havadan desteklenen operasyonlarda, 1'i asker kaçağı olmak üzere 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve bu tabancalara ait 62 mermi, ruhsatsız 8 pompalı tüfek, 101 fişek, 1 kılıç ve 1 döner bıçağı ile 30 gram skunk, 155 gram esrar ve terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 61 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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