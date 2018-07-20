İzmir'de motosikletle minibüs çarpıştı: 2 ölü

İZMİR'in Konak ilçesinde, minibüsle çarpışan motosiklette bulunan Şükrü Doğan (24) ve Cafer Doğan (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar'dan Konak iyönüne giden A.D. yönetimindeki 59 UU 759 plakalı minibüs, 35 ZF 284 plakalı motosikletle çarpıştı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan yaralılardan Şükrü Doğan'ı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Cafer Doğan'ı ise İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan ve akraba oldukları öğrenilen yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra başlatılan soruşturma kapsamında minibüs sürücüsü A.D. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.