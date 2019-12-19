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İzmir'de mobilya fabrikasında yangın (1)
İZMİR'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerindeki, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK 19.12.2019, 12:25
İZMİR'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerindeki, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi.
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