Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (8)

GÖÇÜK ALTINDA KALANLARIN YAKINLARINDAN TEPKİ İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçiler Mehmet Çiftçi...

İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (8)

GÖÇÜK ALTINDA KALANLARIN YAKINLARINDAN TEPKİ
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları, arama-kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini ileri sürerek, görevlilere tepki gösterdi. Ağrılı olan Mehmet Çiftçi'nin kızı Adalet Şen (41), "Sabahtan beri demir seyrediyoruz. Bitmeyen bir inşaatın üzerinde bu kadar demirin ne işi var? Ayrıca sürekli oradan su akıyor. Balçık var, burada neden inşaat yapılıyor? Burada benim babam olmayabilirdi, başkası da olabilirdi. Burada ihmal var. Mühendisler, müteahhitler bunu görmüyor mu? İnsanların canı yanıyor. Sadece demir çıkardılar, iki cana ulaşamıyorlar. Canımız yanıyor. İhmallerin asla peşini bırakmayacağız" dedi.
Tepkiler üzerine AFAD'tan bir görevli ise ailelerin yanına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görevli, göçük alanında olması gerektiği gibi çalıştıklarını, bu süreci hızlandırmaları halinde yaşama şansını azaltacakları endişesini taşıdıklarını söyledi. Aile bireylerinden bazıları, çalışmaların yapıldığı alana götürüldü.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328