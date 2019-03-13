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İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (6)

'SON KATA İNİLİRKEN GÖÇÜK OLDU' İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nce ihalesi gerçekleştirilen ve bir firma tarafından çalışmaları sürdürülen yer altı otoparkı inşaatındaki göçük...

İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (6)

'SON KATA İNİLİRKEN GÖÇÜK OLDU'
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nce ihalesi gerçekleştirilen ve bir firma tarafından çalışmaları sürdürülen yer altı otoparkı inşaatındaki göçük sonrası bölgede inceleme yaptı. Göçüğün sadece aşırı yağmurdan meydana gelmediğini savunan Erdoğan, olay yerinde gözlem yaptıklarını belirterek, "Diyafram duvarın arkasındaki zeminde bulunan su nedeniyle oluşan basıncın neticesinde göçüğün meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Diyafram duvarın bir tanesi imalat esnasında aşağı inmeden önce çöküyor. Burada 2 katlı şerit halinde inşaat yapılıyor. Son kata inilirken bu olay meydana geldi" dedi.
'PROJELERİN İNCELENMESİ GEREK'
Göçüğün nedenini sadece yağmur suyuna bağlamanın doğru olmadığını da kaydeden Erdoğan, "Detaylı inceleme yapmak gerekiyor. Yağmur suyu hep olacak. Projelerin, bunun hesaba katılarak yapılması gerekiyor. Projelerin incelenmesi gerekiyor. 'Yapılan projeler doğru mu, yerinde yapılan imalatlar da projeye uygun mu?' bunların incelenmesi gerekiyor. Süreç içerisinde bunlar incelenecek. Çalışma yapılan alanda yüzeysel bir drenajla yağmur suyu uzaklaştırılabilir. Eğer yağmur suyu yer altı sularında bir yükselmeye neden oluyorsa daha uygun aylarda çalışmalar yapılabilir. İmalat veya proje hatasının olup olmadığını söylemek için henüz erken. Burada detaylı çalışma yapılması gerekiyor. Bunlar yapıldığında olay netlik kazanacak" diye konuştu. 
ÇALIŞMALAR GECE DE SÜRDÜRÜLECEK
Öte yandan göçüğün meydana geldiği bölgeye, dev vinçlerin indirilebilmesi için alana taş ve toprak döküldü. Zemin sağlamlaştırıldıktan sonra belediye ile yüklenici firmaya ait kepçe ve vinçlerle göçüğün olduğu sahaya girildi. Göçükten önce inşaat demirleri daha sonra traktör kasası vinçle çıkarıldı. Bölgedeki çalışmaların gece de sürdürüleceği belirtildi. 
Göçükteki çalışmaları endişeyle izleyen, bekçiler Mehmet Ali Yalçın (65) ve Mehmet Çiftçi'nin (69) yakınları ise zaman zaman gözyaşı döküp, yetkililerden bilgi alıyor.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()

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