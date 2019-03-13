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İzmir'de, metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (3)

BEKÇİNİN AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİ İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen...

İzmir'de, metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (3)

BEKÇİNİN AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğün altında kalanların, bekçiler Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın olduğu sanılıyor. Kardeşi Mehmet Çiftçi'den geceden beri haber alamayan Fevzi Çiftçi, öğle saatlerinde, eğitimli köpeklerle arama çalışmalarının yapıldığı göçük alanına geldi. Fevzi Çiftçi, ev ve çocuk sahibi kardeşinden geceden beri haber alamadığı için şantiyeye geldiğini belirterek, endişeli olduğunu söyledi. 

Umut KARAKOYUN- Hande NAYMAN/İZMİR, ()

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