İzmir'de market işleten çift, başlarından vurularak öldürüldü (2)

CİNAYETİN SIRRINI ÇİFTİN BAĞLANTILARI ÇÖZECEK

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde market işleten Hasan Hüseyin ve eşi Şenay Özkan'ın başlarından vurularak, öldürülmesinin ardından jandarma ekipleri, iş yerindeki incelemelerini sürdürdü. Selçuk- Ortaklar yolu üzerinde bulunan ve 24 saat açık olan markette güvenlik kamerasının bulunmadığı anlaşıldı. Araştırmalarını çevrede de sürdüren ekipler, yakındaki akaryakıt istasyonu ile başka marketin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, olay sırasında bölgeden geçen tüm araç ve kişilerin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi. Ayrıca kara yolu üzerindeki başka iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarından da kopya alındığı öğrenildi.

ZEYTİNLİKLERİ DE KUNDAKLANMIŞ

Soruşturmayı sürdüren jandarma, çiftin bağlantıda bulunduğu kişileri de saptayıp, ifadelerine başvurmaya başladı. Gece yarısından sonra alışveriş için markete gelen müşteri tarafından cesetleri bulunan çiftin, o saatte markette olduğunu bilen birilerinin cinayeti işlediği ihtimali üzerinde duran ekipler, cep telefonu kayıtlarını da son görüştükleri kişilerden başlayarak, incelemeye aldı. Bazı yakınları, yıllardır market işleten Hasan Hüseyin ve eşi Şenay Özkan'ın, İstanbul'da üniversitede okuyan kızları Begüm ile Aysel Özkan için iş yerini gece de açık tuttuklarını söyledi. Bazı mahalle sakinleri ise çevrelerine yardım eden, iyi ilişkileri bulunan çiftin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu özellikle kardeşlerine ait arazi ve evi de satın aldıklarını anlattı. Jandarmanın, araştırmalarında, yakınlarından aldığı en dikkat çekici bilgi ise çiftin sahibi olduğu zeytinliğin bir süre önce kundaklandığı oldu. Buradan yola çıkarak, çiftin bir süredir tehdit ediliyor olabilecekleri ihtimali üzerinde de duran jandarma, özellikle ekonomik bağlantılarını, hesap hareketlerini de araştırmaya dahil etti.

KIZLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi aldıktan sonra İstanbul'dan İzmir'e gelen çiftin kızları Begüm ve Aysel Özkan, büyük üzüntü yaşadı. Birbirine sarılıp, gözyaşı döken kız kardeşler, olayın neden olduğunu çevresindekilere sorarak, öğrenmeye çalıştı. İki kardeş, olayın aydınlatılmasını istedi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacak Özkan çiftinin cenazelerinin, daha sonra yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/SELÇUK (İzmir), ()



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