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İzmir'de lise öğrencilerinin kavgasında 1'i ağır, 2 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir lisede, son sınıftaki öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 öğrenci yaralandı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi S.E. (17) ile aynı okulda öğrenci B.M. (17)...

İzmir'de lise öğrencilerinin kavgasında 1'i ağır, 2 yaralı
İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir lisede, son sınıftaki öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 öğrenci yaralandı.
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi S.E. (17) ile aynı okulda öğrenci B.M. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.M. kavga sırasında S.E.'yi bıçakla omzundan yaralayıp, kaçtı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan öğrencilerden İ.Ö. de hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, şüpheli B.M.'yi yakalayıp gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

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