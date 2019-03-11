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İzmir'de kaza yapan otomobillerden biri yayaya çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine 'İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı' başlıklı haberimizi kazada yaralı 2 kişinin yaşamını yitirmesi ve kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz. --------------------- YENİDEN Halil...

İzmir'de kaza yapan otomobillerden biri yayaya çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine
'İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı' başlıklı haberimizi kazada yaralı 2 kişinin yaşamını yitirmesi ve kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz.
---------------------
YENİDEN

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri önce yol kenarındaki yayaya, ardından tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 1 kişi ile çarptığı yaya yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 
Kaza, saat 18.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16. Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Balçova'dan Konak yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen 35 AT 3766 plakalı otomobil, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 35 AT 3766 plakalı otomobil, yol kenarındaki yaya Ferya Bertan'a çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada, 35 AT 3766 plakalı otomobildeki iki kişi ile Ferya Bertan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk yaşamını yitirdi. 1 yaralının ise tedavisine devam ediliyor. 
Kaza yapan otomobillerden birinin tramvay yolunu kapatması nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

FOTOĞRAFLI

 

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