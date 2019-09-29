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İzmir'de kaza: 5 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara Caddesi...

GÜVENLİK 29.09.2019, 08:51
İzmir'de kaza: 5 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara Caddesi numara 133 önünde meydana geldi. Bornova yönünden Konak yönüne giden Gülay Ç. yönetimindeki 34 UH 0184 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce refüje, ardından da yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Gülay Ç. ile yanındaki Sinem T., Gökhan Ç., Yaprak Z. ile araçtan fırlayan Mesut T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Mesut T. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Yaprak Z. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Sinem T., Gülay Ç. ve Gökhan Ç. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mesut T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 
Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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