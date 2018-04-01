İzmir'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil, takla attı. Kazada, Tuğrul Yılmaz (31) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Harun A. yönetimindeki 35 BMP 96 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, tramvay raylarının yanındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Tuğrul Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobildeki sürücü Harun A. ile Yusuf A. ve Şasan Y. yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada ölen Tuğrul Yılmaz'ın eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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