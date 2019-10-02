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İzmir'de 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda arama yapılan evde, 4 bin bilyeli içki şişesi kapağı ile çok sayıda etiket ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi, gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla...
GÜVENLİK 02.10.2019, 11:13
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda arama yapılan evde, 4 bin bilyeli içki şişesi kapağı ile çok sayıda etiket ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi, gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki evde sahte içki üretimi için kullanılan malzemeler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve dün operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin bilyeli kapak ve 29 bin etiket ele geçirdi. Soruşturma kapsamında, evdeki Selçuk Y. ve Salih T. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Yeşilyurt'taki Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki evde sahte içki üretimi için kullanılan malzemeler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve dün operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin bilyeli kapak ve 29 bin etiket ele geçirdi. Soruşturma kapsamında, evdeki Selçuk Y. ve Salih T. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Yeşilyurt'taki Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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