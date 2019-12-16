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İzmir'de kaçak tütün operasyonu
İZMİR'in Konak ilçesinde bir depoya yapılan baskında, 7 bin 120 paket kaçak sigara ile 115 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sakarya Mahallesi 825 Sokak'taki depoda...
GÜVENLİK 16.12.2019, 16:54
İZMİR'in Konak ilçesinde bir depoya yapılan baskında, 7 bin 120 paket kaçak sigara ile 115 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sakarya Mahallesi 825 Sokak'taki depoda kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda depoya baskın yapıldı. 7 bin 120 paket kaçak sigara, 115 bin tütün doldurulmuş makaron ile 130 puro, 13 elektronik sigara ve 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
N.Ö. adlı şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sakarya Mahallesi 825 Sokak'taki depoda kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda depoya baskın yapıldı. 7 bin 120 paket kaçak sigara, 115 bin tütün doldurulmuş makaron ile 130 puro, 13 elektronik sigara ve 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
N.Ö. adlı şüpheli gözaltına alındı.
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