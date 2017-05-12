İzmir'de kaçak otomobil yedek parçası operasyonu 

İZMİR, () - İZMİR'in Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde, bir firmaya ait depo ve işyerinde yapılan operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 246 adet otomobil yedek parçası ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İtalya'dan İzmir'e kaçak yollarla otomobil yedek parçaları getirildiği ve Kemalpaşa'daki bir depoya götürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Torbalı merkezli bir firmanın Kemalpaşa İlçesi'ndeki deposunda yapılan aramada 120 otomobil şanzımanı ele geçirilirken, firmanın Torbalı İlçesi'ndeki merkezinde yapılan aramada ise, 38 motor şanzımanı, 85 klima kompresörü ve 3 motor silindir kapağı daha bulundu. İşyeri sahibi İ.E ile S.U ve H.Y.İ gözaltına alındı.

Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden uzman ekipler kaçak otomobil parçaları üzerinde inceleme yaptı. Uzman ekip, yedek parçaların kullanılmamış olduğu, ele geçirilen şanzımanların ise kullanılmış ya da yenilenmiş olabileceği yönünde rapor düzenledi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.